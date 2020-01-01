Токеномика OnChain Pepe 404 (OCP404) Откройте для себя ключевую информацию о OnChain Pepe 404 (OCP404), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OnChain Pepe 404 (OCP404) 88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88. Официальный сайт: https://onchainpepe.xyz Купить OCP404 сейчас!

Токеномика и анализ цен OnChain Pepe 404 (OCP404) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OnChain Pepe 404 (OCP404), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,48K $ 39,48K $ 39,48K Общее предложение: $ 88,00 $ 88,00 $ 88,00 Оборотное предложение: $ 88,00 $ 88,00 $ 88,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,48K $ 39,48K $ 39,48K Исторический максимум: $ 5 094,39 $ 5 094,39 $ 5 094,39 Исторический минимум: $ 332,33 $ 332,33 $ 332,33 Текущая цена: $ 448,58 $ 448,58 $ 448,58 Узнайте больше о цене OnChain Pepe 404 (OCP404)

Токеномика OnChain Pepe 404 (OCP404): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OnChain Pepe 404 (OCP404) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OCP404, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OCP404. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCP404, изучите текущую цену OCP404!

Прогноз цены OCP404 Хотите узнать, куда может двигаться OCP404? Наша страница прогноза цены OCP404 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена OCP404 прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!