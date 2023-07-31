Токеномика Onchain AI (OCAI) Откройте для себя ключевую информацию о Onchain AI (OCAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Onchain AI (OCAI) What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development. Официальный сайт: https://onchain-ai.com/ Whitepaper: https://docs.onchain-ai.com/ Купить OCAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Onchain AI (OCAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Onchain AI (OCAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 110,06K $ 110,06K $ 110,06K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 90,00M $ 90,00M $ 90,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 122,28K $ 122,28K $ 122,28K Исторический максимум: $ 0,082139 $ 0,082139 $ 0,082139 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00122284 $ 0,00122284 $ 0,00122284 Узнайте больше о цене Onchain AI (OCAI)

Токеномика Onchain AI (OCAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Onchain AI (OCAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OCAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OCAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCAI, изучите текущую цену OCAI!

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