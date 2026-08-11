Сегодняшняя цена OmniCat

Текущая цена OmniCat (OMNI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,61% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OMNI на USD составляет $ 0 за OMNI.

На данный момент OmniCat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 220 594, при оборотном предложении 45,51B OMNI. В течение последних 24 часов, OMNI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0045811, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OMNI изменился на -0,15% за последний час и на +4,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация OmniCat (OMNI)

Рыночная капитализация $ 220,59K$ 220,59K $ 220,59K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 220,59K$ 220,59K $ 220,59K Оборотное предложение 45,51B 45,51B 45,51B Общее предложение 45 505 187 737,38622 45 505 187 737,38622 45 505 187 737,38622

Текущая рыночная капитализация OmniCat составляет $ 220,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OMNI составляет 45,51B, а общее предложение – 45505187737.38622. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 220,59K.