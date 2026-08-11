Сегодняшняя цена Omax

Текущая цена Omax (OMAX) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OMAX на USD составляет $ 0 за OMAX.

На данный момент Omax занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 52 151, при оборотном предложении 9,00B OMAX. В течение последних 24 часов, OMAX торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,060187, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OMAX изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Omax (OMAX)

Рыночная капитализация $ 52,15K$ 52,15K $ 52,15K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 52,15K$ 52,15K $ 52,15K Оборотное предложение 9,00B 9,00B 9,00B Общее предложение 9 000 000 000,0 9 000 000 000,0 9 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Omax составляет $ 52,15K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OMAX составляет 9,00B, а общее предложение – 9000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 52,15K.