Цена O Intelligence Coin (OI)
Текущая цена O Intelligence Coin (OI) сегодня составляет 107,459,435 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 107.53M USD. Цена OI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка O Intelligence Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 106.32K USD
- Изменение цены O Intelligence Coin в течение дня составляет -1.07%
- Оборотное предложение составляет 1.00 USD
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За сегодня изменение цены O Intelligence Coin на USD составило $ -1,172,535.4796463.
За последние 30 дней изменение цены O Intelligence Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены O Intelligence Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены O Intelligence Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -1,172,535.4796463
|-1.07%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен O Intelligence Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.44%
-1.07%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.
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