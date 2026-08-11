Сегодняшняя цена NUVA nvYLDS

Текущая цена NUVA nvYLDS (NVYLDS) сегодня составляет $ 1.016 с изменением 0.01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NVYLDS на USD составляет $ 1.016 за NVYLDS.

На данный момент NUVA nvYLDS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 81,380, при оборотном предложении 80.13K NVYLDS. В течение последних 24 часов, NVYLDS торговался в диапазоне от $ 1.016 (минимум) до $ 1.016 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.016, тогда как исторический минимум составил $ 1.014.

В краткосрочной перспективе NVYLDS изменился на 0.00% за последний час и на +0.06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0.00.

Рыночная информация NUVA nvYLDS (NVYLDS)

Рыночная капитализация $ 81.38K$ 81.38K $ 81.38K Объем (24Ч) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 81.38K$ 81.38K $ 81.38K Оборотное предложение 80.13K 80.13K 80.13K Общее предложение 80,127.74081666105 80,127.74081666105 80,127.74081666105

Текущая рыночная капитализация NUVA nvYLDS составляет $ 81.38K, при 24-часовом объеме торгов $ 0.00. Циркулируещее обращение NVYLDS составляет 80.13K, а общее предложение – 80127.74081666105. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 81.38K.