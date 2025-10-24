Что такое Nosey (NOSEY)

Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain. The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community. Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges.

Источник Nosey (NOSEY) Официальный веб-сайт

Токеномика Nosey (NOSEY)

Понимание токеномики Nosey (NOSEY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NOSEY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nosey (NOSEY) Сколько стоит Nosey (NOSEY) на сегодня? Актуальная цена NOSEY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NOSEY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NOSEY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Nosey? Рыночная капитализация NOSEY составляет $ 25,63K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NOSEY? Циркулирующее предложение NOSEY составляет 999,01M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NOSEY? NOSEY достиг максимальной цены (ATH) в 0,0012941 USD . Какова была минимальная цена NOSEY за все время (ATL)? NOSEY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NOSEY? Объем торгов за последние 24 часа для NOSEY составляет -- USD . Вырастет ли NOSEY в цене в этом году? NOSEY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NOSEY для более подробного анализа.

