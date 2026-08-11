Сегодняшняя цена Nivuniconu

Текущая цена Nivuniconu (NIV) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NIV на USD составляет $ 0 за NIV.

На данный момент Nivuniconu занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 694, при оборотном предложении 1,00B NIV. В течение последних 24 часов, NIV торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NIV изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Nivuniconu (NIV)

Рыночная капитализация $ 38,69K$ 38,69K $ 38,69K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 38,69K$ 38,69K $ 38,69K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Nivuniconu составляет $ 38,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NIV составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 38,69K.