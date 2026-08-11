Какова текущая цена Never Goon?

Never Goon оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -4.03%.

Насколько быстро растёт сообщество GOON?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Never Goon?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Never Goon в секторе Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов GOON?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как GOON соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 999117174.892433 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.