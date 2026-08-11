Какова текущая цена Mythos Router?

Mythos Router оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -0.74%.

Насколько быстро растёт сообщество MYTHOS?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Mythos Router?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Mythos Router в секторе Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов MYTHOS?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как MYTHOS соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 100000000000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.