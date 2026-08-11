Какова реальная цена MPOOL сегодня?

Текущая цена MPOOL составляет ₽0.30425475891614496000, за последние 24 часа она изменилась на -0.03%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для MULT POOL?

MULT POOL торговался в диапазоне от ₽0.298167718518422592000 до ₽0.304375961047958016000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна MPOOL сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется MULT POOL?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что MULT POOL демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место MPOOL в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽27083289.6988041024000 MPOOL занимает #3968 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли MULT POOL?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как MPOOL соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.446044793588655744000, а ATL — ₽0.140511426998013792000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение MULT POOL?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (89014835.40838204 токенов), производительность категории в рамках Polygon Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.