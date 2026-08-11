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Текущая цена MPOOL сегодня составляет 0.0040667 USD. Рыночная капитализация MULT POOL составляет 361,998 USD. Отслеживайте обновления цен MULT POOL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена MPOOL сегодня составляет 0.0040667 USD. Рыночная капитализация MULT POOL составляет 361,998 USD. Отслеживайте обновления цен MULT POOL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена MPOOL (MULT POOL)

Не в листинге

Текущая цена 1 MULT POOL в USD:

$0.00406661
$0.00406661$0.00406661
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены MPOOL (MULT POOL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:38:58 (UTC+8)

Сегодняшняя цена MPOOL

Текущая цена MPOOL (MULT POOL) сегодня составляет $ 0.0040667 с изменением 0.04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MULT POOL на USD составляет $ 0.0040667 за MULT POOL.

На данный момент MPOOL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 361,998, при оборотном предложении 89.01M MULT POOL. В течение последних 24 часов, MULT POOL торговался в диапазоне от $ 0.00398534 (минимум) до $ 0.00406832 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00596188, тогда как исторический минимум составил $ 0.00187809.

В краткосрочной перспективе MULT POOL изменился на -0.00% за последний час и на -0.23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 30.71.

Рыночная информация MPOOL (MULT POOL)

$ 362.00K
$ 362.00K$ 362.00K

$ 30.71
$ 30.71$ 30.71

$ 362.00K
$ 362.00K$ 362.00K

89.01M
89.01M 89.01M

89,014,835.40838204
89,014,835.40838204 89,014,835.40838204

Текущая рыночная капитализация MPOOL составляет $ 362.00K, при 24-часовом объеме торгов $ 30.71. Циркулируещее обращение MULT POOL составляет 89.01M, а общее предложение – 89014835.40838204. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 362.00K.

История цен MPOOL в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00398534
$ 0.00398534$ 0.00398534
Мин 24Ч
$ 0.00406832
$ 0.00406832$ 0.00406832
Макс 24Ч

$ 0.00398534
$ 0.00398534$ 0.00398534

$ 0.00406832
$ 0.00406832$ 0.00406832

$ 0.00596188
$ 0.00596188$ 0.00596188

$ 0.00187809
$ 0.00187809$ 0.00187809

-0.00%

-0.03%

-0.23%

-0.23%

История цен MPOOL (MULT POOL) в USD

За сегодня изменение цены MPOOL на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены MPOOL на USD составило $ -0.0002416136.
За последние 60 дней изменение цены MPOOL на USD составило $ -0.0001342100.
За последние 90 дней изменение цены MPOOL на USD составило $ +0.000000017337633859.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0.03%
30 дней$ -0.0002416136-5.94%
60 дней$ -0.0001342100-3.30%
90 дней$ +0.000000017337633859+0.00%

Прогноз цены MPOOL

Прогноз цены MPOOL (MULT POOL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MULT POOL в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены MPOOL (MULT POOL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена MPOOL потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену MPOOL достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MULT POOL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены MPOOL».

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Источник MPOOL (MULT POOL)

Официальный веб-сайт

Категория :

Polygon Ecosystem

О MPOOL

Какова реальная цена MPOOL сегодня?

Текущая цена MPOOL составляет ₽0.30425475891614496000, за последние 24 часа она изменилась на -0.03%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для MULT POOL?

MULT POOL торговался в диапазоне от ₽0.298167718518422592000 до ₽0.304375961047958016000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна MPOOL сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется MULT POOL?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что MULT POOL демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место MPOOL в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽27083289.6988041024000 MPOOL занимает #3968 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли MULT POOL?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как MPOOL соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.446044793588655744000, а ATL — ₽0.140511426998013792000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение MULT POOL?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (89014835.40838204 токенов), производительность категории в рамках Polygon Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:38:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MPOOL (MULT POOL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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