Какова текущая цена Moonvember?

Moonvember торгуется по цене ₽0.133886458620207552000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -2.00%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна $MVB сегодня?

Волатильность цены $MVB за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Moonvember?

Цена токена колебалась между ₽0.132673689140769504000 (минимум) и ₽0.137761934192995392000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для $MVB?

За последние 24 часа объем торгов $MVB составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽0.508551426345355680000, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Moonvember?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как $MVB сравнивается с другими токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

В рамках категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme $MVB демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.