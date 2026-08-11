Сегодняшняя цена mogging

Текущая цена mogging (MOGGING) сегодня составляет $ 0 с изменением 6.40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOGGING на USD составляет $ 0 за MOGGING.

На данный момент mogging занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 46,469, при оборотном предложении 999.80M MOGGING. В течение последних 24 часов, MOGGING торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MOGGING изменился на -0.49% за последний час и на -12.57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация mogging (MOGGING)

Рыночная капитализация $ 46.47K$ 46.47K $ 46.47K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 46.47K$ 46.47K $ 46.47K Оборотное предложение 999.80M 999.80M 999.80M Общее предложение 999,795,331.255328 999,795,331.255328 999,795,331.255328

Текущая рыночная капитализация mogging составляет $ 46.47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOGGING составляет 999.80M, а общее предложение – 999795331.255328. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 46.47K.