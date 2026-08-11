Сегодняшняя цена Mia Ko

Текущая цена Mia Ko (MIA) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,93% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MIA на USD составляет $ 0 за MIA.

На данный момент Mia Ko занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 39 088, при оборотном предложении 999,90M MIA. В течение последних 24 часов, MIA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00637241, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MIA изменился на -0,00% за последний час и на +3,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Mia Ko (MIA)

Рыночная капитализация $ 39,09K$ 39,09K $ 39,09K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 39,09K$ 39,09K $ 39,09K Оборотное предложение 999,90M 999,90M 999,90M Общее предложение 999 895 768,647696 999 895 768,647696 999 895 768,647696

Текущая рыночная капитализация Mia Ko составляет $ 39,09K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MIA составляет 999,90M, а общее предложение – 999895768.647696. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 39,09K.