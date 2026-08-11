Сегодняшняя цена Metalos

Текущая цена Metalos (METALOS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации METALOS на USD составляет $ 0 за METALOS.

На данный момент Metalos занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 19,742.1, при оборотном предложении 1.00B METALOS. В течение последних 24 часов, METALOS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00565956, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе METALOS изменился на -0.12% за последний час и на -5.65% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Metalos (METALOS)

Рыночная капитализация $ 19.74K$ 19.74K $ 19.74K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 19.74K$ 19.74K $ 19.74K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Metalos составляет $ 19.74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение METALOS составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19.74K.