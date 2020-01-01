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Топ токенов категории AUD Stablecoin по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе AUD Stablecoin. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.707367
0.00%
+0.00%
+0.34%
$ 6.48M
$ 8.68K
2
Forte AUD
Forte AUD
AUDF
$ 0.700067
0.00%
+0.00%
-0.08%
$ 3.55M
$ 19.27K
3
Macropod
Macropod
AUDM
$ 0.704033
-0.01%
+0.00%
+0.12%
$ 2.58M
$ 223.88K
4
Mento Australian Dollar
Mento Australian Dollar
AUDM
$ 0.706837
0.00%
--
+0.44%
$ 21.67K
$ 5.21K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории AUD Stablecoin и почему они так популярны?
Токены категории AUD Stablecoin представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $12.63M.
Какой токен из категории AUD Stablecoin демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории AUD Stablecoin, отслеживаемых на MEXC, AUDM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов AUD Stablecoin находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории AUD Stablecoin, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории AUD Stablecoin относятся AUDD, AUDF, AUDM. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории AUD Stablecoin?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории AUD Stablecoin составляет примерно $12.63M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор AUD Stablecoin, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.