Какова текущая цена Meme Sweep?

Живая цена Meme Sweep (SWEEP) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Meme Sweep на рынке?

В настоящее время Meme Sweep находится на 6782-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽4182446.1572501664000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов SWEEP в обращении?

Количество токенов SWEEP в обращении составляет 1000000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Meme Sweep за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Meme Sweep колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Meme Sweep удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Meme Sweep достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется SWEEP?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Meme Sweep?

Текущее изменение цены 0.21% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.