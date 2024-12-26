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Цена Meeds DAO (MEED)

USD

График цены Meeds DAO (MEED) в реальном времени

$0.392547
$0.392547$0.392547
+0.80%(1D)

Цена Meeds DAO (MEED) сегодня

Текущая цена Meeds DAO (MEED) сегодня составляет 0.392547 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 7.65M USD. Цена MEED к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Meeds DAO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 16.26K USD
- Изменение цены Meeds DAO в течение дня составляет +0.89%
- Оборотное предложение составляет 19.50M USD

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Ценовые показатели Meeds DAO (MEED) - USD

За сегодня изменение цены Meeds DAO на USD составило $ +0.00345735.
За последние 30 дней изменение цены Meeds DAO на USD составило $ +0.1069944945.
За последние 60 дней изменение цены Meeds DAO на USD составило $ +0.3068975626.
За последние 90 дней изменение цены Meeds DAO на USD составило $ +0.15803492261114315.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00345735+0.89%
30 дней$ +0.1069944945+27.26%
60 дней$ +0.3068975626+78.18%
90 дней$ +0.15803492261114315+67.39%

Анализ цен Meeds DAO (MEED)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Meeds DAO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.341334
$ 0.341334$ 0.341334

$ 0.400064
$ 0.400064$ 0.400064

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

-0.01%

+0.89%

+13.78%

Рыночная информация Meeds DAO (MEED)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 7.65M
$ 7.65M$ 7.65M

$ 16.26K
$ 16.26K$ 16.26K

19.50M
19.50M 19.50M

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Источник Meeds DAO (MEED)

Официальный веб-сайт

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