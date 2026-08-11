Какова текущая цена торговли Manifesting?

Manifesting (MANIFEST) в настоящее время оценивается в ₽0.600370270968127968000 RUB, что отражает изменение цены на уровне -11.26% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Manifesting сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по MANIFEST?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Manifesting на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #1341 место по рыночной капитализации, составляющей ₽540252891.3468909600000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов MANIFEST?

При наличии 899998560.449032 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Manifesting?

Диапазон цен между ₽0.594226370311036512000 и ₽0.739996623139383456000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Manifesting сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, MANIFEST продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.