Какова текущая цена MAD?

MAD торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.00%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как MAD соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.00% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если MAD превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как MAD показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme MAD демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация MAD?

Рыночная капитализация ₽37217359.0571213088000 ставит MAD на 3607-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется MAD?

MAD обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку MAD?

При наличии в обращении 999849976919.3091 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.