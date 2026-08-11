Сегодняшняя цена Liora

Текущая цена Liora (LIORA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LIORA на USD составляет $ 0 за LIORA.

На данный момент Liora занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12,270.63, при оборотном предложении 350.00M LIORA. В течение последних 24 часов, LIORA торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.281539, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LIORA изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Liora (LIORA)

Рыночная капитализация $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 35.06K$ 35.06K $ 35.06K Оборотное предложение 350.00M 350.00M 350.00M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Liora составляет $ 12.27K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LIORA составляет 350.00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 35.06K.