Какова реальная цена limUSD сегодня?

Текущая цена limUSD составляет ₽76.0192763486464000, за последние 24 часа она изменилась на -0.33%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для LIMUSD?

LIMUSD торговался в диапазоне от ₽75.4955214919136000 до ₽76.2437427158176000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна limUSD сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется LIMUSD?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что LIMUSD демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место limUSD в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽198072414.5652520576000 limUSD занимает #1995 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли LIMUSD?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как limUSD соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽77.7401851636256000, а ATL — ₽72.5181995977548032000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение LIMUSD?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (2605779.2310918774 токенов), производительность категории в рамках HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.