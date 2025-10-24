Что такое LIFI (LIFI)

LiFi (LIFI) is a privacy-first browser extension project that brings blockchain principles to everyday browsing. Built on Ethereum, LiFi helps users reclaim control of their online time by offering detailed insights into digital habits while ensuring data stays fully private on-device. Combining productivity tracking, AI-powered analysis, and transparency into online tracking, LiFi empowers users to work smarter without compromising security. Backed by a growing community of privacy advocates, LiFi represents a new wave of utility-driven crypto projects where productivity meets digital sovereignty.

Прогноз цены LIFI (USD)

Сколько будет стоить LIFI (LIFI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов LIFI (LIFI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для LIFI.

LIFI на местную валюту

Токеномика LIFI (LIFI)

Понимание токеномики LIFI (LIFI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LIFI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о LIFI (LIFI) Сколько стоит LIFI (LIFI) на сегодня? Актуальная цена LIFI в USD – 0,00885281 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LIFI в USD? $ 0,00885281 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LIFI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация LIFI? Рыночная капитализация LIFI составляет $ 66,40K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LIFI? Циркулирующее предложение LIFI составляет 7,50M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LIFI? LIFI достиг максимальной цены (ATH) в 0,03303058 USD . Какова была минимальная цена LIFI за все время (ATL)? LIFI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00861055 USD . Каков объем торгов LIFI? Объем торгов за последние 24 часа для LIFI составляет -- USD . Вырастет ли LIFI в цене в этом году? LIFI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LIFI для более подробного анализа.

