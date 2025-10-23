Что такое Libra Incentix (LIXX)

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers. Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

Источник Libra Incentix (LIXX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Libra Incentix (LIXX)

Понимание токеномики Libra Incentix (LIXX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LIXX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Libra Incentix (LIXX) Сколько стоит Libra Incentix (LIXX) на сегодня? Актуальная цена LIXX в USD – 0,00019015 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LIXX в USD? $ 0,00019015 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LIXX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Libra Incentix? Рыночная капитализация LIXX составляет $ 1,27M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LIXX? Циркулирующее предложение LIXX составляет 6,70B USD . Какова была максимальная цена (ATH) LIXX? LIXX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00473475 USD . Какова была минимальная цена LIXX за все время (ATL)? LIXX достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000163 USD . Каков объем торгов LIXX? Объем торгов за последние 24 часа для LIXX составляет -- USD . Вырастет ли LIXX в цене в этом году? LIXX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LIXX для более подробного анализа.

