Текущая цена Libra Incentix сегодня составляет 0,00019015 USD. Следите за обновлениями цены LIXX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LIXX прямо сейчас на MEXC.

Цена Libra Incentix (LIXX)

Текущая цена 1 LIXX в USD:

$0,00019004
$0,00019004
+23,70%1D
График цены Libra Incentix (LIXX) в реальном времени
Информация о ценах Libra Incentix (LIXX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0001528
Мин 24Ч
$ 0,00019982
Макс 24Ч

$ 0,0001528
$ 0,00019982
$ 0,00473475
$ 0,0000163
-3,44%

+22,18%

-32,33%

-32,33%

Текущая цена Libra Incentix (LIXX) составляет $0,00019015. За последние 24 часа LIXX торговался в диапазоне от $ 0,0001528 до $ 0,00019982, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LIXX за все время составляет $ 0,00473475, а минимальная – $ 0,0000163.

Что касается краткосрочной динамики, LIXX изменился на -3,44% за последний час, на +22,18% за 24 часа и на -32,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Libra Incentix (LIXX)

$ 1,27M
--
$ 2,85M
6,70B
15 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Libra Incentix составляет $ 1,27M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LIXX составляет 6,70B, а общее предложение – 15000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,85M.

История цен Libra Incentix (LIXX) в USD

За сегодня изменение цены Libra Incentix на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Libra Incentix на USD составило $ +0,0009288472.
За последние 60 дней изменение цены Libra Incentix на USD составило $ +0,0002176167.
За последние 90 дней изменение цены Libra Incentix на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+22,18%
30 дней$ +0,0009288472+488,48%
60 дней$ +0,0002176167+114,44%
90 дней$ 0--

Что такое Libra Incentix (LIXX)

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Libra Incentix (LIXX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Libra Incentix (USD)

Сколько будет стоить Libra Incentix (LIXX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Libra Incentix (LIXX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Libra Incentix.

Проверьте прогноз цены Libra Incentix!

LIXX на местную валюту

Токеномика Libra Incentix (LIXX)

Понимание токеномики Libra Incentix (LIXX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LIXX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Libra Incentix (LIXX)

Сколько стоит Libra Incentix (LIXX) на сегодня?
Актуальная цена LIXX в USD – 0,00019015 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LIXX в USD?
Текущая цена LIXX в USD составляет $ 0,00019015. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Libra Incentix?
Рыночная капитализация LIXX составляет $ 1,27M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LIXX?
Циркулирующее предложение LIXX составляет 6,70B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LIXX?
LIXX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00473475 USD.
Какова была минимальная цена LIXX за все время (ATL)?
LIXX достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000163 USD.
Каков объем торгов LIXX?
Объем торгов за последние 24 часа для LIXX составляет -- USD.
Вырастет ли LIXX в цене в этом году?
LIXX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LIXX для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.