Какова текущая цена Ledger Realms?

Ledger Realms оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 13.75%.

Насколько быстро растёт сообщество LR?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Ledger Realms?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Ledger Realms в секторе NFT,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов LR?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как LR соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 790607936.642447 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.