На какой блокчейн-сети работает LandRocker?

LandRocker работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена LRT?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на --% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится LandRocker?

LandRocker относится к категории Gaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Play To Earn,Gaming Utility Token. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать LRT с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация LandRocker?

Его рыночная капитализация составляет ₽4057229.5866194400000, что ставит актив на 9739-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов LRT сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 2332236742.265058 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля LandRocker?

За последний день объем торговли LRT составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа LandRocker колебался между ₽0E-14 и ₽0E-14, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.