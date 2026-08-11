Какова текущая цена торговли Klima Protocol K2?

Klima Protocol K2 (K2) в настоящее время оценивается в ₽1.091477437245870752000 RUB, что отражает изменение цены на уровне 0.99% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Klima Protocol K2 сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Base Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по K2?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Klima Protocol K2 на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #3245 место по рыночной капитализации, составляющей ₽51145484.8033042144000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов K2?

При наличии 46858872.26613345 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Klima Protocol K2?

Диапазон цен между ₽1.079315849472535136000 и ₽1.094872865159947104000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Klima Protocol K2 сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Base Ecosystem, K2 продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.