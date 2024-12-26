Логотип KIRA Network

Цена KIRA Network (KEX)

USD

График цены KIRA Network (KEX) в реальном времени

$0.02971252
$0.02971252$0.02971252
+0.40%(1D)

Цена KIRA Network (KEX) сегодня

Текущая цена KIRA Network (KEX) сегодня составляет 0.02971252 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 7.26M USD. Цена KEX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка KIRA Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 188.78K USD
- Изменение цены KIRA Network в течение дня составляет +0.48%
- Оборотное предложение составляет 224.00M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене KEX к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах KEX.

Ценовые показатели KIRA Network (KEX) - USD

За сегодня изменение цены KIRA Network на USD составило $ +0.00014264.
За последние 30 дней изменение цены KIRA Network на USD составило $ -0.0015259399.
За последние 60 дней изменение цены KIRA Network на USD составило $ +0.0169723945.
За последние 90 дней изменение цены KIRA Network на USD составило $ +0.000912585173802075.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00014264+0.48%
30 дней$ -0.0015259399-5.13%
60 дней$ +0.0169723945+57.12%
90 дней$ +0.000912585173802075+3.17%

Анализ цен KIRA Network (KEX)

Ознакомьтесь с последним анализом цен KIRA Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.02901909
$ 0.02901909$ 0.02901909

$ 0.03255296
$ 0.03255296$ 0.03255296

$ 2.72
$ 2.72$ 2.72

-0.70%

+0.48%

-14.03%

Рыночная информация KIRA Network (KEX)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 7.26M
$ 7.26M$ 7.26M

$ 188.78K
$ 188.78K$ 188.78K

224.00M
224.00M 224.00M

Что такое KIRA Network (KEX)

KIRA is a base layer network that enables anyone to deploy code that can be trusted without the need for smart contracts, application specific side-chains or operating any complex infrastructure.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник KIRA Network (KEX)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KIRA Network (KEX)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

KEX на местную валюту

1 KEX к AUD
A$0.047540032
1 KEX к GBP
0.0234728908
1 KEX к EUR
0.0285240192
1 KEX к USD
$0.02971252
1 KEX к MYR
RM0.1331120896
1 KEX к TRY
1.0464749544
1 KEX к JPY
¥4.6761563976
1 KEX к RUB
2.9679836228
1 KEX к INR
2.5368549576
1 KEX к IDR
Rp479.2341264556
1 KEX к PHP
1.7429364232
1 KEX к EGP
￡E.1.5099902664
1 KEX к BRL
R$0.188674502
1 KEX к CAD
C$0.0424889036
1 KEX к BDT
3.544703636
1 KEX к NGN
45.9233737868
1 KEX к UAH
1.2437660872
1 KEX к VES
Bs1.51533852
1 KEX к PKR
Rs8.2580006836
1 KEX к KZT
15.3711779716
1 KEX к THB
฿1.0137911824
1 KEX к TWD
NT$0.9710051536
1 KEX к CHF
Fr0.0261470176
1 KEX к HKD
HK$0.2314605308
1 KEX к MAD
.د.م0.2989079512