Что такое Kepithor (KEPI)

Kepithor Token (KEPI) is the native utility token of the Kepithor ecosystem, a UK-based Web3 gaming network. KEPI powers an interconnected suite of blockchain games—such as Kingdom Karnage and Royal Rampage—enabling in-game purchases, and prize rewards. It's designed for long-term sustainability with no fixed emissions, and it redistributes value through platform revenue and gameplay, rather than inflationary minting.

Прогноз цены Kepithor (USD)

Сколько будет стоить Kepithor (KEPI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kepithor (KEPI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kepithor.

KEPI на местную валюту

Токеномика Kepithor (KEPI)

Понимание токеномики Kepithor (KEPI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KEPI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kepithor (KEPI) Сколько стоит Kepithor (KEPI) на сегодня? Актуальная цена KEPI в USD – 0,00213638 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KEPI в USD? $ 0,00213638 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KEPI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kepithor? Рыночная капитализация KEPI составляет $ 89,30K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KEPI? Циркулирующее предложение KEPI составляет 41,80M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KEPI? KEPI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00475245 USD . Какова была минимальная цена KEPI за все время (ATL)? KEPI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00150493 USD . Каков объем торгов KEPI? Объем торгов за последние 24 часа для KEPI составляет -- USD . Вырастет ли KEPI в цене в этом году? KEPI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KEPI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Kepithor (KEPI)