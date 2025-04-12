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Цена KEI Stablecoin (KEI)

USD

График цены KEI Stablecoin (KEI) в реальном времени

$0.99284
$0.99284$0.99284
-0.80%(1D)

Цена KEI Stablecoin (KEI) сегодня

Текущая цена KEI Stablecoin (KEI) сегодня составляет 0.99284 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.21M USD. Цена KEI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка KEI Stablecoin:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены KEI Stablecoin в течение дня составляет -0.80%
- Оборотное предложение составляет 1.22M USD

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Ценовые показатели KEI Stablecoin (KEI) - USD

За сегодня изменение цены KEI Stablecoin на USD составило $ -0.0080865670260065.
За последние 30 дней изменение цены KEI Stablecoin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены KEI Stablecoin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены KEI Stablecoin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0080865670260065-0.80%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен KEI Stablecoin (KEI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен KEI Stablecoin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.982429
$ 0.982429$ 0.982429

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

+0.10%

-0.80%

-2.40%

Рыночная информация KEI Stablecoin (KEI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
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1.22M
1.22M 1.22M

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Источник KEI Stablecoin (KEI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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