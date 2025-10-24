Информация о ценах KAME (KAME) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -0,12% Изменение цены (1Д) +7,21% Изменение цены (7Д) +2,80% Изменение цены (7Д) +2,80%

Текущая цена KAME (KAME) составляет --. За последние 24 часа KAME торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KAME за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KAME изменился на -0,12% за последний час, на +7,21% за 24 часа и на +2,80% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация KAME (KAME)

Рыночная капитализация $ 10,94K$ 10,94K $ 10,94K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11,52K$ 11,52K $ 11,52K Оборотное предложение 949,40M 949,40M 949,40M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация KAME составляет $ 10,94K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KAME составляет 949,40M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,52K.