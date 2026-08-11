JuliaOS — это высокопроизводительная операционная система с открытым исходным кодом для ИИ-агентов и роев, разработанная для поддержки следующей эпохи автономного программного обеспечения в Web3. Созданная на языке программирования Julia, она позволяет осуществлять в реальном времени межцепочечное выполнение интеллектуальных агентов для DeFi, торговли, управления и других задач. JuliaOS представляет собой инфраструктурный слой, где модульные агенты координируются подобно роям в природе, решая сложные задачи без централизованного контроля.

Какова текущая цена JuliaOS?

Живая цена JuliaOS (JOS) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает JuliaOS на рынке?

В настоящее время JuliaOS находится на 7238-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽3187272.7695862592000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов JOS в обращении?

Количество токенов JOS в обращении составляет 999361964.815254 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен JuliaOS за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена JuliaOS колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько JuliaOS удалён от своего максимума и минимума за всё время?

JuliaOS достиг максимальной цены ₽1.6305985132539872000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется JOS?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для JuliaOS?

Текущее изменение цены -3.99% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,AI Framework. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.