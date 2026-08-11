Какова текущая цена JADE Protocol?

JADE Protocol оценивается в ₽4.2111386923764928000, за сегодняшний день она изменилась на 1.26%.

Насколько быстро растёт сообщество JADE?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену JADE Protocol?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль JADE Protocol в секторе Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Mobile Mining. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов JADE?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как JADE соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽29.7509967712380192000, а ATL — ₽3.8677051506045568000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 341369.097381993 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.