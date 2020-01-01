Проекты мобильного майнинга позволяют добывать или зарабатывать криптовалюту прямо со смартфона без энергоемкого оборудования. Такие сети делают упор на массовую доступность, используя мобильные процессоры или механики подтверждения вовлеченности. Токены этого сектора часто ориентированы на быстрый рост аудитории, легкую инфраструктуру нодов и широкое участие пользователей.

К распространенным критическим замечаниям относятся отсутствие четкой утилитарности добытых токенов, значительные задержки запуска основной сети и риск того, что мобильные приложения в первую очередь используются для монетизации пользовательских данных.

Вместо классического вычислительного майнинга сети мобильного майнинга обычно используют облегченные механизмы консенсуса, такие как Proof of Engagement или Proof of Stake, опираясь на масштабную, глобально распределенную базу мобильных пользователей.

Категория «мобильный майнинг» включает блокчейн-проекты, которые позволяют пользователям зарабатывать криптовалюту напрямую через мобильные приложения без необходимости использования дорогостоящего и энергоемкого майнингового оборудования.

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