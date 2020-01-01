Проекты мобильного майнинга позволяют добывать или зарабатывать криптовалюту прямо со смартфона без энергоемкого оборудования. Такие сети делают упор на массовую доступность, используя мобильные процессоры или механики подтверждения вовлеченности. Токены этого сектора часто ориентированы на быстрый рост аудитории, легкую инфраструктуру нодов и широкое участие пользователей.
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