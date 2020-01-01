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Топ токенов мобильного майнинга по рыночной капитализации

Проекты мобильного майнинга позволяют добывать или зарабатывать криптовалюту прямо со смартфона без энергоемкого оборудования. Такие сети делают упор на массовую доступность, используя мобильные процессоры или механики подтверждения вовлеченности. Токены этого сектора часто ориентированы на быстрый рост аудитории, легкую инфраструктуру нодов и широкое участие пользователей.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0,08826
-0,08%
-2,22%
+5,49%
$ 948,64M
$ 1,75M
2
ORE
ORE
ORE
$ 57,54
+0,19%
-0,01%
-9,90%
$ 27,79M
$ 674,04K
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0,206435
0,00%
-0,04%
-22,09%
$ 16,65M
$ 973,49
4
ALTDeer
ALTDeer
ALT
$ 0,00923553
+0,06%
--
-0,52%
$ 4,81M
$ 10,11
5
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0,00401
0,00%
-1,96%
-4,75%
$ 2,22M
$ 17,11M
6
Sallar
Sallar
ALL
$ 0,00025509
+0,22%
-0,02%
-0,77%
$ 663,01K
$ 667,45
7
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0,004623
+0,94%
-0,06%
+10,44%
$ 487,29K
$ 4,38M
8
Scala
Scala
XLA
$ 2,76E-6
0,00%
-10,10%
-10,97%
$ 39,74K
--
9
Athene Network
Athene Network
ATN
$ 3,08E-6
0,00%
0,00%
0,00%
$ 37,30K
--
10
JADE Protocol
JADE Protocol
JADE
$ 0,055811
+0,43%
-0,00%
-24,58%
$ 19,03K
$ 229,10
11
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0,000093
+4,40%
+21,79%
+55,74%
--
$ 460,13M

Часто задаваемые вопросы

Что включает криптокатегория «мобильный майнинг»?
Категория «мобильный майнинг» включает блокчейн-проекты, которые позволяют пользователям зарабатывать криптовалюту напрямую через мобильные приложения без необходимости использования дорогостоящего и энергоемкого майнингового оборудования.
Как сети мобильного майнинга обеспечивают безопасность блокчейна без традиционных майнеров?
Вместо классического вычислительного майнинга сети мобильного майнинга обычно используют облегченные механизмы консенсуса, такие как Proof of Engagement или Proof of Stake, опираясь на масштабную, глобально распределенную базу мобильных пользователей.
Какова основная цель проектов мобильного майнинга?
Основная цель проектов мобильного майнинга – достичь массового глобального внедрения и создать инклюзивную цифровую экономику за счет существенного снижения технологического порога входа для обычных пользователей смартфонов.
Какие основные критические замечания к токенам мобильного майнинга?
К распространенным критическим замечаниям относятся отсутствие четкой утилитарности добытых токенов, значительные задержки запуска основной сети и риск того, что мобильные приложения в первую очередь используются для монетизации пользовательских данных.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Мобильный майнинг, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.