Сегодняшняя цена isometric

Текущая цена isometric (ISO) сегодня составляет $ 0 с изменением 25,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ISO на USD составляет $ 0 за ISO.

На данный момент isometric занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 160 315, при оборотном предложении 999,93M ISO. В течение последних 24 часов, ISO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ISO изменился на -0,83% за последний час и на +30,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 10,84K.

Рыночная информация isometric (ISO)

Рыночная капитализация $ 160,32K$ 160,32K $ 160,32K Объем (24Ч) $ 10,84K$ 10,84K $ 10,84K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 160,32K$ 160,32K $ 160,32K Оборотное предложение 999,93M 999,93M 999,93M Общее предложение 999 927 541,610783 999 927 541,610783 999 927 541,610783

Текущая рыночная капитализация isometric составляет $ 160,32K, при 24-часовом объеме торгов $ 10,84K. Циркулируещее обращение ISO составляет 999,93M, а общее предложение – 999927541.610783. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 160,32K.