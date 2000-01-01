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Топ токенов категории Фиксированная доходность по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Фиксированная доходность. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.36
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
2
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.67
-0.34%
-0.01%
-12.42%
$ 6.16M
$ 18.65K
3
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00271723
+15.11%
-0.07%
-1.20%
$ 1.29M
$ 10.52K
4
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00552276
0.00%
--
+2.25%
$ 539.28K
$ 14.99
5
BarnBridge
BarnBridge
BOND
$ 0.03417166
0.00%
0.00%
+10.28%
$ 341.72K
$ 25.21
6
88mph
88mph
MPH
$ 0.0122642
0.00%
-0.03%
-0.79%
$ 19.36K
$ 22.34
7
Nexus
Nexus
NEX
$ 0.00000159
-5.79%
+9.29%
+9.29%
--
$ 142.51B

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Фиксированная доходность и почему они так популярны?
Токены категории Фиксированная доходность представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 7 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $240.05M.
Какой токен из категории Фиксированная доходность демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Фиксированная доходность, отслеживаемых на MEXC, NEX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 9.29% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Фиксированная доходность находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 7 токенов категории Фиксированная доходность, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Фиксированная доходность относятся PENDLE, INV, SPECTRA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Фиксированная доходность?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Фиксированная доходность составляет примерно $240.05M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Фиксированная доходность, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.