Invariant is a multichain DeFi protocol built on the SVM, currently live on Solana, Eclipse, and Sonic, with continuous expansion into new ecosystems. It stands as one of the most innovative projects in DeFi, pushing the boundaries of the concentrated liquidity market maker (CLMM) model. Invariant introduces a range of unique features that enhance capital efficiency and simplify liquidity provision. To date, the protocol has processed over $5B in cumulative trading volume.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Invariant (INVT) Сколько стоит Invariant (INVT) на сегодня? Актуальная цена INVT в USD – 0,00104751 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена INVT в USD? $ 0,00104751 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена INVT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Invariant? Рыночная капитализация INVT составляет $ 41,44K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение INVT? Циркулирующее предложение INVT составляет 39,56M USD . Какова была максимальная цена (ATH) INVT? INVT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00238396 USD . Какова была минимальная цена INVT за все время (ATL)? INVT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов INVT? Объем торгов за последние 24 часа для INVT составляет -- USD . Вырастет ли INVT в цене в этом году? INVT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены INVT для более подробного анализа.

