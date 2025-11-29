Что такое INVT

Токеномика Invariant (INVT) Откройте для себя ключевую информацию о Invariant (INVT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Invariant (INVT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Invariant (INVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,93K Общее предложение: $ 180,00M Оборотное предложение: $ 39,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 181,68K Исторический максимум: $ 0,00238396 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0,00099422 Узнайте больше о цене Invariant (INVT) Купить INVT сейчас!

Информация о Invariant (INVT) Официальный сайт: https://invariant.app/swap Whitepaper: https://docs.invariant.app/docs/

Токеномика Invariant (INVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Invariant (INVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INVT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INVT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INVT, изучите текущую цену INVT!

Прогноз цены INVT Хотите узнать, куда может двигаться INVT? Наша страница прогноза цены INVT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена INVT прямо сейчас!

