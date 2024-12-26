Цена International Stable Currency (ISC)
Текущая цена International Stable Currency (ISC) сегодня составляет 1.8 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.02M USD. Цена ISC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка International Stable Currency:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 80.63K USD
- Изменение цены International Stable Currency в течение дня составляет -5.06%
- Оборотное предложение составляет 1.12M USD
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За сегодня изменение цены International Stable Currency на USD составило $ -0.096246668898979.
За последние 30 дней изменение цены International Stable Currency на USD составило $ -0.0047772000.
За последние 60 дней изменение цены International Stable Currency на USD составило $ -0.0158976000.
За последние 90 дней изменение цены International Stable Currency на USD составило $ -0.0015887258885328.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.096246668898979
|-5.06%
|30 дней
|$ -0.0047772000
|-0.26%
|60 дней
|$ -0.0158976000
|-0.88%
|90 дней
|$ -0.0015887258885328
|-0.08%
Ознакомьтесь с последним анализом цен International Stable Currency: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.28%
-5.06%
+0.72%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses.
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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
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A$2.88
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￡1.386
|1 ISC к EUR
€1.728
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|1 ISC к MYR
RM8.064
|1 ISC к TRY
₺63.396
|1 ISC к JPY
¥283.284
|1 ISC к RUB
₽179.748
|1 ISC к INR
₹153.702
|1 ISC к IDR
Rp29,032.254
|1 ISC к PHP
₱105.588
|1 ISC к EGP
￡E.91.476
|1 ISC к BRL
R$11.43
|1 ISC к CAD
C$2.574
|1 ISC к BDT
৳214.74
|1 ISC к NGN
₦2,782.062
|1 ISC к UAH
₴75.348
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Bs91.8
|1 ISC к PKR
Rs500.274
|1 ISC к KZT
₸931.194
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Fr1.584
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