Токеномика International Stable Currency (ISC) Откройте для себя ключевую информацию о International Stable Currency (ISC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о International Stable Currency (ISC) What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses. Официальный сайт: https://isc.money Whitepaper: https://wp.isc.money/ Купить ISC сейчас!

Токеномика и анализ цен International Stable Currency (ISC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене International Stable Currency (ISC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Общее предложение: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Оборотное предложение: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Исторический максимум: $ 2,04 $ 2,04 $ 2,04 Исторический минимум: $ 1,53 $ 1,53 $ 1,53 Текущая цена: $ 1,93 $ 1,93 $ 1,93 Узнайте больше о цене International Stable Currency (ISC)

Токеномика International Stable Currency (ISC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики International Stable Currency (ISC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ISC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ISC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISC, изучите текущую цену ISC!

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