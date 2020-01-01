Токеномика Inter Stable Token (IST) Откройте для себя ключевую информацию о Inter Stable Token (IST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Inter Stable Token (IST) Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy. Официальный сайт: https://inter.trade/ Whitepaper: https://docs.inter.trade/ Купить IST сейчас!

Токеномика и анализ цен Inter Stable Token (IST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Inter Stable Token (IST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Общее предложение: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Оборотное предложение: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Исторический максимум: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Узнайте больше о цене Inter Stable Token (IST)

Токеномика Inter Stable Token (IST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Inter Stable Token (IST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IST, изучите текущую цену IST!

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