Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о IMPULSE (IMPULSE) Сколько стоит IMPULSE (IMPULSE) на сегодня? Актуальная цена IMPULSE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена IMPULSE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена IMPULSE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация IMPULSE? Рыночная капитализация IMPULSE составляет $ 78,79K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение IMPULSE? Циркулирующее предложение IMPULSE составляет 997,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) IMPULSE? IMPULSE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена IMPULSE за все время (ATL)? IMPULSE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов IMPULSE? Объем торгов за последние 24 часа для IMPULSE составляет -- USD . Вырастет ли IMPULSE в цене в этом году? IMPULSE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IMPULSE для более подробного анализа.

