Какова текущая цена IDLE Protocol?

IDLE Protocol оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -8.64%.

Насколько быстро растёт сообщество IDLE?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену IDLE Protocol?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль IDLE Protocol в секторе Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов IDLE?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как IDLE соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.137573311121567888000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 894449703.480874 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.