Сегодняшняя цена HYDAO

Текущая цена HYDAO (HYDAO) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HYDAO на USD составляет $ 0 за HYDAO.

На данный момент HYDAO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 99 965, при оборотном предложении 899,46M HYDAO. В течение последних 24 часов, HYDAO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00156012, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HYDAO изменился на -0,63% за последний час и на -4,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 177,45.

Рыночная информация HYDAO (HYDAO)

Рыночная капитализация $ 99,97K$ 99,97K $ 99,97K Объем (24Ч) $ 177,45$ 177,45 $ 177,45 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 111,14K$ 111,14K $ 111,14K Оборотное предложение 899,46M 899,46M 899,46M Общее предложение 999 989 519,9330506 999 989 519,9330506 999 989 519,9330506

Текущая рыночная капитализация HYDAO составляет $ 99,97K, при 24-часовом объеме торгов $ 177,45. Циркулируещее обращение HYDAO составляет 899,46M, а общее предложение – 999989519.9330506. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 111,14K.