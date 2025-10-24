Текущая цена HotKeySwap сегодня составляет 0,00218227 USD. Следите за обновлениями цены HOTKEY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOTKEY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена HotKeySwap сегодня составляет 0,00218227 USD. Следите за обновлениями цены HOTKEY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOTKEY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HOTKEY

Информация о цене HOTKEY

Официальный сайт HOTKEY

Токеномика HOTKEY

Прогноз цен HOTKEY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип HotKeySwap

Цена HotKeySwap (HOTKEY)

Не в листинге

Текущая цена 1 HOTKEY в USD:

$0,00217969
$0,00217969$0,00217969
+0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены HotKeySwap (HOTKEY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:45:14 (UTC+8)

Информация о ценах HotKeySwap (HOTKEY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00211407
$ 0,00211407$ 0,00211407
Мин 24Ч
$ 0,00221138
$ 0,00221138$ 0,00221138
Макс 24Ч

$ 0,00211407
$ 0,00211407$ 0,00211407

$ 0,00221138
$ 0,00221138$ 0,00221138

$ 0,581112
$ 0,581112$ 0,581112

$ 0,00173695
$ 0,00173695$ 0,00173695

+0,07%

+0,23%

+19,64%

+19,64%

Текущая цена HotKeySwap (HOTKEY) составляет $0,00218227. За последние 24 часа HOTKEY торговался в диапазоне от $ 0,00211407 до $ 0,00221138, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HOTKEY за все время составляет $ 0,581112, а минимальная – $ 0,00173695.

Что касается краткосрочной динамики, HOTKEY изменился на +0,07% за последний час, на +0,23% за 24 часа и на +19,64% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация HotKeySwap (HOTKEY)

$ 207,03K
$ 207,03K$ 207,03K

--
----

$ 207,03K
$ 207,03K$ 207,03K

95,00M
95,00M 95,00M

95 000 000,0
95 000 000,0 95 000 000,0

Текущая рыночная капитализация HotKeySwap составляет $ 207,03K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOTKEY составляет 95,00M, а общее предложение – 95000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 207,03K.

История цен HotKeySwap (HOTKEY) в USD

За сегодня изменение цены HotKeySwap на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены HotKeySwap на USD составило $ -0,0002821795.
За последние 60 дней изменение цены HotKeySwap на USD составило $ -0,0007167988.
За последние 90 дней изменение цены HotKeySwap на USD составило $ -0,000892614114682268.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,23%
30 дней$ -0,0002821795-12,93%
60 дней$ -0,0007167988-32,84%
90 дней$ -0,000892614114682268-29,02%

Что такое HotKeySwap (HOTKEY)

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник HotKeySwap (HOTKEY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены HotKeySwap (USD)

Сколько будет стоить HotKeySwap (HOTKEY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HotKeySwap (HOTKEY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HotKeySwap.

Проверьте прогноз цены HotKeySwap!

HOTKEY на местную валюту

Токеномика HotKeySwap (HOTKEY)

Понимание токеномики HotKeySwap (HOTKEY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HOTKEY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HotKeySwap (HOTKEY)

Сколько стоит HotKeySwap (HOTKEY) на сегодня?
Актуальная цена HOTKEY в USD – 0,00218227 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HOTKEY в USD?
Текущая цена HOTKEY в USD составляет $ 0,00218227. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация HotKeySwap?
Рыночная капитализация HOTKEY составляет $ 207,03K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HOTKEY?
Циркулирующее предложение HOTKEY составляет 95,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HOTKEY?
HOTKEY достиг максимальной цены (ATH) в 0,581112 USD.
Какова была минимальная цена HOTKEY за все время (ATL)?
HOTKEY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00173695 USD.
Каков объем торгов HOTKEY?
Объем торгов за последние 24 часа для HOTKEY составляет -- USD.
Вырастет ли HOTKEY в цене в этом году?
HOTKEY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOTKEY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:45:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии HotKeySwap (HOTKEY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.