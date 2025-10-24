Цена HotKeySwap (HOTKEY)
Текущая цена HotKeySwap (HOTKEY) составляет $0,00218227. За последние 24 часа HOTKEY торговался в диапазоне от $ 0,00211407 до $ 0,00221138, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HOTKEY за все время составляет $ 0,581112, а минимальная – $ 0,00173695.
Что касается краткосрочной динамики, HOTKEY изменился на +0,07% за последний час, на +0,23% за 24 часа и на +19,64% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация HotKeySwap составляет $ 207,03K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOTKEY составляет 95,00M, а общее предложение – 95000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 207,03K.
За сегодня изменение цены HotKeySwap на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены HotKeySwap на USD составило $ -0,0002821795.
За последние 60 дней изменение цены HotKeySwap на USD составило $ -0,0007167988.
За последние 90 дней изменение цены HotKeySwap на USD составило $ -0,000892614114682268.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0,23%
|30 дней
|$ -0,0002821795
|-12,93%
|60 дней
|$ -0,0007167988
|-32,84%
|90 дней
|$ -0,000892614114682268
|-29,02%
HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.
One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.
Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.
Понимание токеномики HotKeySwap (HOTKEY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HOTKEY прямо сейчас!
