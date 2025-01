Что такое Hokkaido Inu Token (HINU)

About HE MAY BE OLD BUT HE IS WISE AS HELL! Just as an old man, their bloodline is infused with knowledge and intelligence. WHY HOKKAIDO INU OF ALL DOGS? IT'S SUCH AN EASY ANSWER! First of all, it’s because it’s the oldest bloodline of the Japanese dogs. That should tell you something. Second of all, because of the amazing team behind it. No great mind can evolve without the propper help!

Источник Hokkaido Inu Token (HINU) Официальный веб-сайт