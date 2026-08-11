Сегодняшняя цена Harambe AI

Текущая цена Harambe AI (HARAMBEAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 13.81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HARAMBEAI на USD составляет $ 0 за HARAMBEAI.

На данный момент Harambe AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 192,474, при оборотном предложении 401.58M HARAMBEAI. В течение последних 24 часов, HARAMBEAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.17, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HARAMBEAI изменился на -0.17% за последний час и на -1.13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 690.65.

Рыночная информация Harambe AI (HARAMBEAI)

Рыночная капитализация $ 192.47K$ 192.47K $ 192.47K Объем (24Ч) $ 690.65$ 690.65 $ 690.65 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 330.71K$ 330.71K $ 330.71K Оборотное предложение 401.58M 401.58M 401.58M Общее предложение 585,983,800.0 585,983,800.0 585,983,800.0

Текущая рыночная капитализация Harambe AI составляет $ 192.47K, при 24-часовом объеме торгов $ 690.65. Циркулируещее обращение HARAMBEAI составляет 401.58M, а общее предложение – 585983800.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 330.71K.