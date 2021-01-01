Токеномика GMT (GMT) Откройте для себя ключевую информацию о GMT (GMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GMT (GMT) What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Официальный сайт: https://www.stepn.com/ Whitepaper: https://whitepaper.stepn.com/ Купить GMT сейчас!

Токеномика и анализ цен GMT (GMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GMT (GMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,87M $ 129,87M $ 129,87M Общее предложение: $ 5,10B $ 5,10B $ 5,10B Оборотное предложение: $ 2,93B $ 2,93B $ 2,93B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 225,83M $ 225,83M $ 225,83M Исторический максимум: $ 4,11 $ 4,11 $ 4,11 Исторический минимум: $ 0,03690885 $ 0,03690885 $ 0,03690885 Текущая цена: $ 0,04428259 $ 0,04428259 $ 0,04428259 Узнайте больше о цене GMT (GMT)

Токеномика GMT (GMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GMT (GMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMT, изучите текущую цену GMT!

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