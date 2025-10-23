Что такое GKHAN (GKN)

GKHAN is the native token of the BELOBABA ecosystem, revolutionizing the relationship between banking and its users. As the first banking token to reward holders with actual profits and fees from the bank, GKHAN offers access to exclusive benefits, fee discounts, and loyalty rewards. Through the staking program, users can convert GKHAN to X-GKHAN and earn up to 10% monthly in USDT, directly tied to BELOBABA's performance. A built-in deflationary burn mechanism further enhances scarcity and long-term value.

Источник GKHAN (GKN) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GKHAN (GKN) Сколько стоит GKHAN (GKN) на сегодня? Актуальная цена GKN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GKN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GKN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация GKHAN? Рыночная капитализация GKN составляет $ 2.22M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GKN? Циркулирующее предложение GKN составляет 3.00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) GKN? GKN достиг максимальной цены (ATH) в 0.00706978 USD . Какова была минимальная цена GKN за все время (ATL)? GKN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов GKN? Объем торгов за последние 24 часа для GKN составляет -- USD . Вырастет ли GKN в цене в этом году? GKN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GKN для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии GKHAN (GKN)