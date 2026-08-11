Какова текущая цена Get Shit Done?

Get Shit Done торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.70%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как GSD соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.70% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если GSD превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Get Shit Done показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem GSD демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Get Shit Done?

Рыночная капитализация ₽3210959.2409716080000 ставит GSD на 7228-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется GSD?

Get Shit Done обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку GSD?

При наличии в обращении 999929750.357917 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.